«Академик Черский» начал укладку труб «Северного потока-2» в водах Дании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 27 апреля, судно-трубоукладчик «Академик Черский» начало укладку труб газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании. Об этом говорится в заявлении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», - говорится в сообщении компании.

Кроме того, укладку трубопровода продолжает баржа «Фортуна», которая приступила к этим работам ранее.

Напомним, ранее Nord Stream 2 сообщил, что готовность «Северного потока-2» по состоянию на конец марта составила 95 процентов, и осталось уложить около 121 километра газопровода. Незадолго до этого канцлеры Германии и Австрии выразили надежду на скорое завершение проекта, указав на то, что трубопровод отвечает интересам Европы.