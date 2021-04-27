Умер Кахи Кавсадзе, Чёрный Абдулла в "Белом солнце пустыни"

Актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе умер от коронавируса Фото: кадр из фильма

В Первой университетской клинике Тбилиси умер в возрасте 85 лет народный артист Грузинской ССР Кахи Кавсадзе, прославившийся ролью Чёрного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", сообщает телеканал Rustavi 2.

В ноябре 2020 года Кахи Кавсадзе заразился коронавирусом. Его забрали в больницу, а через месяц выписали. Зимой 2021 года он был госпитализирован в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

27 апреля 2021 года, по сообщению Rustavi 2, глава Первой университетской клиники Леван Ратиани заявил, что сердце актёра может остановиться в любой момент.