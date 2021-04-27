Похороны Кахи Кавсадзе пройдут в Тбилиси 1 мая 2021 Фото: REUTERS

Похороны грузинского актера Кахи Кавсадзе, сыгравшего Чёрного Абдуллу в «Белом солнце пустыни», состоятся 1 мая 2021 года. Артиста похоронят в Тбилиси на Сабурталинском кладбище рядом с его супругой, сообщили в пресс-службе мэрии города во вторник, 27 апреля.

- Кахи Кавсадзе будет похоронен в эту субботу на Сабурталинском кладбище рядом с супругой Бэллой Мирианашвили. Гражданская панихида, по предварительной информации, пройдет в этот же день в театре Руставели, после этого состоится отпевание в храме Кашвети, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Кахи Кавсадзе умер сегодня в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. С февраля этого года он находился в больнице, куда был доставлен во второй раз за последние несколько месяцев. В первый раз грузинского актера госпитализировали из-за коронавирусной инфекции.