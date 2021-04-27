Путин заявил о необходимости поддержать российские семьи

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рынок труда в России до конца не восстановлен, безработица выше докризисного уровня и доходы в стране упали. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, указав на необходимость поддержать российские семьи.

Глава государства отметил, что российские власти продолжат поэтапно выстраивать дальнейшую систему мер поддержки семей, напомнив, что изначально была предложена поддержка для детей до трех лет, потом от трех до семи лет, а сейчас предложены новые меры, среди которых выплаты на детей в неполных семьях в возрасте от восьми до 16 лет включительно.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, российский лидер подчеркнул, что программы будут продолжены.

«Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Вот Татьяна Алексеевна знает, мы вместе занимаемся этими вопросами, мы будем делать все постепенно, но делать будем и дальше обязательно, будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно», - отметил он.