ВОЗ: В России идет «мягкое снижение» заболеваемости коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует «мягкое снижение» заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Такое заявление сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отметив, что такая тенденция наблюдается не во всех регионах страны.

«В России мы находимся на плато или на мягком снижении, но не везде», - сказала представитель ВОЗ во вторник, 27 апреля, в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в семи регионах России, однако число инфицированных COVID-19 уменьшается в 16 регионах страны. По ее словам, на сегодняшний день в стадии стабилизации находится более, чем в 60 субъектов.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что новые штаммы коронавирусной инфекции зарегистрировали в 54 российских регионах. Как уточнила Голикова, в 48 субъектах России выявлен британский штамм, в 11 - южноафриканский штамм, и еще в 22 - зафиксированы штаммы с отдельными мутациями.