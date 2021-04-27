В Офисе Зеленского раскрыли тему планируемой встречи c Путиным

В Офисе президента Украины раскрыли тему планируемой встречи Путина и Зеленского Фото: REUTERS

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в настоящее время уже ведется работа над местом и датой возможной встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что одной из тем планируемой встречи Путина и Зеленского могли бы стать результаты саммита «четверки» в Париже.

- На переговорах главы государств могли бы обсудить результаты саммита «нормандской четверки» в Париже и другие темы. Уверен, что эта беседа будет очень вместительной, им есть, о чем договариваться. Надо обсудить итоги договоренностей, которые были достигнуты в 2019 году. Эти переговоры могут стать историческими, - заявил Андрей Ермак во вторник, 27 апреля, в эфире телеканала «Украина-24».

Как сообщал сайт kp.ru, ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с президентом России, а также наладить «взаимопонимание с администрацией Путина» и определить место и время планируемой встречи.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле данную инициативу Зеленского приветствуют.