Программа кешбэка для путевок в детские лагеря будет действовать до конца 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа кешбэка для путевок в детские лагеря в России начнется в 20-х числах мая и будет действовать до конца 2021 года. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщила в ходе беседы с журналистами руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

- Мы уже подготовили программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, ее реализуем благодаря текущему механизму автоматического возврата денег. Запуск программы запланирован на 20-е числа мая, действовать будет до конца года, чтобы детям был доступен отдых и на летние, и на осенние каникулы, - сообщила глава ведомства.

С момента запуска программы кешбэка родители получат возможность автоматически вернуть на карту «Мир» половину стоимости купленной детской путевки.

Зарина Догузова отметила, что к участию в программе приглашаются все стационарные лагеря на территории России. Для участия им следует создать отдельную страницу на своем сайте с соответствующими предложениями, а также подключить ее к интернет-эквайрингу.

Как писал сайт kp.ru, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что программа кешбэка на путевки не распространяется на тех, кто купил их до заявления российского президента.