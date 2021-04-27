США выделили Украине 7,85 миллиона долларов на поддержку вооруженных сил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты выделили Украине 7,85 миллиона долларов на поддержку вооруженных сил и нужды армии страны. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщило американское посольство в Киеве в социальной сети Твиттер.

- США продолжают непоколебимую поддержку ВС Украины путем предоставления помощи в сфере безопасности для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медоборудования и тактического снаряжения, - говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что с 2014 года американская сторона предоставила украинской армии свыше двух миллиардов долларов.

Известно, что Штаты подставляют Украине вооружения и направляют специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по 350 миллионов долларов, в 2019 году - 250 миллионов, а в минувшем 2020 году – 300 миллионов долларов.