Российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Турции и Танзании Фото: REUTERS

Семь российских авиационных компаний завершили вывозную программу из Турции. Кроме того, всех российских туристов уже вывезли с территории Танзании. Об этом во вторник, 27 апреля, говорится в сообщении Росавиации.

Вчера российские и турецкие авиакомпании выполнили шесть рейсов из Турции в РФ. Они перевезли 1,3 тысячи пассажиров.

- Семь авиакомпаний из России - Azur Air, «Азимут», «Икра», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight – уже завершили вывозную программу из Турции, а вывозная программа из Танзании завершена полностью, - говорится в сообщении.

С территории Танзании с начала вывозной программы выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тысячи российских туристов.

Напомним, российской оперативный штаб по борьбе с пандемией принял решение ограничить до 1 июня авиасообщение с Турцией и приостановить рейсы в Танзанию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории этих государств.