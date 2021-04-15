Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией Фото: REUTERS

С сегодняшнего дня Россия ограничила авиационное сообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в этих государствах на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Приостановка полетов будет действовать до 1 июня текущего 2021 года.

Напомним, что для минимизации последствия ограничения авиасообщения Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров и туристической отрасли в целом. Так, для туроператоров временно отменили, сократили или отсрочили уплату взносов в фонды, а также предложили субсидирование вывозных рейсов из Турции и Танзании.

Ростуризм совместно со специалистами ОНФ также открыл горячую линию для вопросов жителей России по ситуации с ограничением авиасообщения. Зарина Догузова сообщила, что эвакуации российских туристов с территории Турции и Танзании не будет: туристы, которые уже находятся на территории этих стран, смогут продолжить отдых и вернуться домой в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров.

Как сообщал сайт kp.ru, по информации Ростуризма, купленную в Турцию или Танзанию путевку россияне смогут обменять на путешествие по РФ.

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