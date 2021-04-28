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В мире28 апреля 2021 3:02

Космический корабль «Прогресс МС-14» отстыковался от МКС

Ещё сутки "грузовик" проведёт на орбите
Источник:kp.ru
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Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14" отстыковался от Международной космической станции. Об этом 28 апреля сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что еще сутки он проведет на орбите, где специалисты будут тестировать новую систему построения ориентации при затоплении.

- Завтра в 03:34 по московскому времени "космический грузовик" войдет в плотные атмосферы Земли со скоростью более семи километров в секунду. Несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон и 7 390 км от города Сантьяго, - говорится в сообщении космического ведомства в Телеграм-канале.