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Политика28 апреля 2021 10:26

Лавров: Украине бессмысленно рассчитывать на военную помощь США

Глава МИД РФ отметил, что советчикам, ждущим помощи от Соединенных Штатов, "грош цена"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Лавров заявил, что Украине бессмысленно рассчитывать на военную помощь США

Сергей Лавров заявил, что Украине бессмысленно рассчитывать на военную помощь США

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что властям Украины бессмысленно ждать военную помощь со стороны Соединенных Штатов Америки.

- На военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет - ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве, — цитирует Лаврова сайт МИД РФ.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине 7,85 миллиона долларов на поддержку вооруженных сил и нужды армии страны. В страну поставили медоборудование, тактическое снаряжение, запчасти и прочее. В посольстве отметили, что с 2014 года американская сторона предоставила украинской армии свыше двух миллиардов долларов.Об этом сообщило американское посольство в Киеве в социальной сети Twitter.