Закон о домашнем насилии могут принять в России в конце 2021 года

Закон против домашнего насилия могут принять в России в конце 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области и член рабочей группы по проекту закона о домашнем насилии Татьяна Мерзлякова сообщила, что закон против домашнего насилия могут принять в России к концу 2021 года или в начале 2022 года.

- Мы сторонники того, чтобы закон разрабатывался, у нас нет сомнений, что этот закон все-таки будет принят, я имею в виду Совет по правам человека (СПЧ), я думаю, что, может, не в ближайшее время, но к концу этого года или началу следующего года закон может быть принят. Совет Федерации проявляет внимание к этому закону, потому что понимает, что сам по себе закон, к сожалению, востребован в нашей действительности, — сообщила она во время пресс-конференции.

Мерзлякова рассказала, что на фоне локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции увеличилось количество случаев домашнего насилия. Причем жертвами становились женщины, мужчины, дети и пожилые люди. Поэтому у СПЧ есть однозначная позиция, что над законом надо работать.

В 2019 году опрос показал, что в России около 70% граждан поддерживают закон о домашнем насилии. При этом всего 7% выступают против его принятия. Около 90% респондентов заявили о недопустимости любого насилия в семье, а 8% россиян полагают, что ударить мужа или жену можно при определенных обстоятельствах.