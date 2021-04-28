Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не ответил на предложение о встрече Путина и Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не отвечал на предложение о встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Джо Байдена.

На соответствующий вопрос Песков сообщил, "официального ответа не было". Кремль продолжает изучать это предложение и анализировать ситуацию.

- Вы видите, что ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях наших коллег соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций. Поэтому, конечно, здесь требуется глубокий анализ, — заявил журналистам Песков.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина планируется летом, но ее точная дата и место проведения пока не определены. Он добавил, что Кремлю стоит проанализировать много разных факторов.