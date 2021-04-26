Кремль: Встреча Путина и Байдена планируется летом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина планируется летом, но ее точная дата и место проведения пока не определены. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь действительно идёт, скажем так, в общем летних месяцах, но дата не определена и конечно еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности», - сказал представитель Кремля.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора американский лидер предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести встречу глав государств в одной из европейских стран. Как писал сайт kp.ru, Чехия предлагала принять саммит Россия-США в Праге, Финляндия также предложила свою страну в качестве площадки для проведения встречи.