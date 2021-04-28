Лавров — об обвинениях Болгарии: "Хорошо, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили"

Сергей Лавров ответил на обвинения Болгарии Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на заявления властей Болгарии о причастности россиян к взрывам на оружейных складах в стране.

- Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет, — заявил Лавров журналистам.

По мнению министра, болгарская сторона попыталась в своих обвинениях "перещеголять чехов". Он добавил, что Евросоюз должен озаботиться ситуацией в Болгарии и Чехии, где оружием торгуют частные лица.

Ранее появилась информация, что прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. По версии прокуратуры, покушение на торговца оружием было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.