Кремль исключил ограничение работы «Медузы»* из-за статуса иноагента

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле приняли к сведению признание «Медузы»* иноагентом в России и не считают, что это будет препятствовать работе этого издания. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского ведомства Дмитрий Песков.

«Мы принимаем к сведению это решение Минюста. Оно подлежит выполнению», - сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя вопрос, будет ли Кремль запрашивать у Министерства юстиции разъяснения по поводу такого решения.

При этом представитель Кремля отметил, что в связи с признанием «Медузы»* иноагентом ограничений на деятельность издания не подразумевается. «Вы можете продолжать деятельность. И вы вправе запросить у Минюста аргументацию», - отмтеил он.

Напомним, 23 апреля Министрство юстиций России сообщило, что «Медуза»* включена в реестрм СМИ-иноагентов. Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила, что «Медуза»* обжалует такое решение.

* СМИ или Некоммерческая организация выполняющее функции иноагента