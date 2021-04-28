Медведев: чешские коллеги стали заложниками действий США

Дмитрий Медведев заявил, что чешские власти стали заложниками действий США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что чешские власти стали заложниками действий Соединенных Штатов в отношении России.

- Ну вот они взяли, выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали, что мы это проглотим, что ли? Я сейчас даже не говорю про повод, который тоже там, понятно, носит высосанный из пальца характер, — сказал Медведев в эфире VKLive.

Зампредседателя Совбеза отметил, что чешским властям еще предстоит доказать, что во Врбетице вообще "чего-то происходило". Он добавил, что когда государство решает выслать дипломатов, то следуют зеркальные или ассиметричные меры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российских властей нет желания строить Чехии козни. Он отметил, что если у чешских властей "возобладает разум", то Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования посольств.