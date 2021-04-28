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Здоровье28 апреля 2021 17:40

Российские ученые раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду

Они отметили, что об этом известно уже давно
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Российские ученые раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду.

Российские ученые раскритиковали статью об "убийстве" коронавируса за секунду.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Сколтеха Константин Северинов, комментируя статью ученых Техасского университета A&M о способе "убить" коронавирус за секунду, отметил, что никакой новости в этом нет.

"Никакого чуда в этом открытии нет <…> Это совершенно ожидаемый результат", — сказал Северинов РИА Новости. По его словам, это известный факт, когда термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов.

Профессор предположил, что результаты исследования стали "бродить по интернету" из-за того, что ученые "сообщили о своей работе офису по популяризации этого университета".

"Они просто взяли это и растиражировали. Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет", — пояснил Северинов.

Он считает, что дальнейшие исследования научной группы в Техасе не приведут к открытию дезинфектора больших помещений. Ученый напомнил, что еще недавно появилась информация о том, что ученые намеривались убивать коронавирус холодной плазмой. Он с долей иронии отметил, что убивать вирус можно и атомными взрывами, и отправлением вирусных частиц в космос.

"Это не является наукой, это некий хайп и никакого отношения ни к чему это не имеет", — уточнил Северинов посоветовав носить маски и прививаться.

Напомним, что информация о том, что вирус можно убить тепловым воздействием, появилась на сайте Phys.org. Научная группа из Техаса разработала систему для нейтрализации COVID-19. Система включает в себя трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. При нагревании до 72 градусов по Цельсию за полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в сто тысяч раз.

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