Боррель: у ЕС нет компетенции ни отключить Россию от SWIFT, ни остановить "Северный поток-2"

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами на пленарном заседании Европарламента, дал понять, что Европейского союз нет компетенции ни отключить Россию от международной системы SWIFT, ни остановить реализацию газопровода «Северный поток-2».

Боррель напомнил, что SWIFT является международной частной организацией. «В этом смысле у ЕС нет компетенции», - отметил он.

«"Северный поток" - это противоречивая тема... но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», - добавил политик.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 28 апреля, в своей резолюции Европарламент отметил, что в случае, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной». Среди мер было предложено «немедленно» прекратить импорт нефти и газа, отключить РФ от системы платежей SWIFT, ввести заморозку на все активы в Евросоюзе у близких к российским властям олигархов и их семей, а также отменить визы.