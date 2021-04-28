Мексика будет выпускать вакцину "Спутник V" из компонентов, поставленных из России Фото: REUTERS

Мексика будет выпускать вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» из компонентов, поставленных из России. Министр иностранных дел страны Марсело Эбрард отметил, что государство «очень заинтересована» в использовании данного препарата.

«Ресурсы для расфасовки в Мексике в настоящее время будут поступать из Москвы», - сказал министр, находящийся с визитом в Москве.

Эбрард уточнил, что позднее можно будет проанализировать, нужно ли вносить изменения в данный процесс.

Ранее в аккаунте российской вакцины в Twitter появилась сообщение о том, что производство препарата в Мексике начнется в мае. Очередная партия препарата была доставлена в страну на прошлой неделе.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 апреля, рассказал о встрече со своим мексиканским коллегой, отметив, что Мексика - единственное государство в Латинской Америке, которое зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V». Он также заявил, что у Эбрардома запланированы встречи в Российском фонде прямых инвестиций (РПФИ), где уже состоялись контакты, а также у главы МИД Мексики есть в планах посещение центра имени Гамалеи.