Посольство России в Хартуме опровергло приостановку соглашения по созданию базы ВМФ в Судане

Сообщения с информацией о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России на Красном море в Судане не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в посольство России в Хартуме в посте в Instagram.

- В связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Россией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории республики Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, - говорится в посте.

При этом отмечается, что каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало.