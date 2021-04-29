Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14" затопили в несудоходной части Тихого океана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который стал рекордсменом по времени проведенного в космосе, сведен с орбиты Земли. Аппарат сгорел в атмосфере в ночь на четверг, 29 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что все несгоревшие части "Прогресс МС-14" упали в несудоходной части Тихого океана, в зону под названием "кладбище космических кораблей"

- "Прогресс МС-14" сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали примерно в 03:42 по московскому времени на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана, - говорится в сообщении ведомства.