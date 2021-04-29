Совладелец Внуково считает, что в России ожидается рост цен на авиабилеты

Авиабилеты, подешевевшие в прошлом году, к лету вернутся на уровень 2019 года и продолжат дорожать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К лету 2021 года в России цены на авиабилеты вернутся до уровня 2019 года и продолжат расти, считает совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Он также отметил, что цены "пойдут вверх" уже в 2022 году.

- В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом, - отметил Ванцев в разговоре с РБК.

Он также уточнил, что цены на авиабилеты вырастут из-за лизинговых платежей в долларах авиакомпаний за иностранные воздушные суда, поскольку они номинированы, из-за падения курса рубля на 15-20% и роста затрат на топливо.