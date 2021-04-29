Турция закупила у России "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 28 апреля, заявил, что власти его страны закупили у России вакцину "Спутник V".

"Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин "Спутник V" для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу", - сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее глава минздрава Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой контракт на поставку 50 млн доз вакцины "Спутник V".

Напомним, "Спутник V" стал первой вакциной в мире для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработан и зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. В данный момент вакцина зарегистрирована по ускоренной программе более чем в 60 странах мира. Старейший журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, и отметил его эффективность на 96%.