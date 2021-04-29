Захарова: Благодаря "усилиям" Брюсселя отношения РФ и ЕС находятся в низшей точке

«Благодаря усилиям Брюсселя" отношения РФ и ЕС находятся в низшей точке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уровень диалога между Россией и Евросоюзом снизился до низшей точки из-за действий Брюсселя.

Выступая в онлайн-формате в четверг на открытии 13-й Российско-германской сырьевой конференции, Эдерер сказал, что уровень отношений ЕС и РФ "динамично каждый день опускается ниже".

На своей странице в Facebook Мария Захарова процитировала посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера, который заявил, что отношения между Брюсселем и Москвой "находятся в низшей точке после холодной войны".

"Не хватает в цитате самого главного и честного - "благодаря усилиям Брюсселя", - добавила Мария Захарова.

Напомним, что Москва и ЕС испытывают трудности в достижении компромиссов по некоторым вопросам. Так, Чехия и Болгария обвинили РФ во взрывах произошедших более пяти лет назад.