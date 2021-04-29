Премьер Узбекистана попросил Россию увеличить поставки вакцины "Спутник V" в страну

Премьер-министр Узбекистана попросил увеличить поставки вакцины "Спутник V" в страну Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что Ташкент просит Москву увеличить поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в страну.

- Мы хотели бы просить вас увеличить его объем, мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее в Узбекистане, — сказал Арипов.

Он добавил, что в Узбекистане успешно начата массовая вакцинация населения российским препаратом.

Кампания по вакцинации в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. В стране используются вакцины AstraZeneca, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и "Спутник V".

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти его страны закупили у России вакцину "Спутник V" для совместного производства. Он отметил, что это план на "среднесрочную перспективу".