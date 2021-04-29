Захарова напомнила россиянам об ухудшении ситуации с коронавирусом на зарубежных курортах Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское министерство иностранных дел призывает граждан страны при планировании поездок на зарубежные курорты учитывать риски заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 29 апреля, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД России указала на значительное ухудшение эпидемиологической ситуации на популярных у россиян туристических направлениях.

- На это неутешительном фоне обращаемся к жителям России, которые планируют отдых в других странах, самым тщательным образом взвешивать потенциальные риски, которые сегодня уже перестали быть потенциальными. Посмотрите, что делается на действительно популярных курортах за рубежом. Там вводят экстренные жесткие меры, локдауны, - отметила Мария Захарова.

Напомним, Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в этих государствах на фоне пандемии коронавируса. Действовать ограничение перелетов будет до 1 июня.