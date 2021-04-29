Никита Михалков привился от коронавируса

Режиссер Никита Михалков привился от коронавирусной инфекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режиссер Никита Михалков объявил, что получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Свое решение он объяснил тем, что "теряет бдительность".

- Вроде пока все слава богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться, — рассказал Михалков журналистам.

Напомним, ранее в рамках авторской программы "Бесогон" Никита Михалков обвинял Билла Гейтса в планах по чипированию планеты под видом вакцинации от коронавирусной инфекции. Целью же чипирования является "сокращение человечества", за которое, по мнению Михалкова, выступает миллиардер.