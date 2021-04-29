Создатели "Спутник V" подадут в суд на бразильский регулятор за распространение ложных данных

Центр Гамалеи подаст в суд на бразильский регулятор за ложные данные о «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатели вакцины "Спутник V" намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение ложной информации, сообщается в официальном Twitter-акаунте вакцины.

"После того, как бразильский регулирующий орган Anvisa признал, что он не тестировал вакцину "Спутник V", мы намерены инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации", - сказано в сообщении.

Напомним, "Спутник V" стал первым в мире препаратом для профилактики коронавируса в мире. Препарат был разработан учеными центра имени Гамалеи летом 2020 года. Старейший научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата и оценил его эффективность на 96%. В данный период российскую вакцину по ускоренной программе зарегистрировали более 60 стран мира.