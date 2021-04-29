Европарламент утвердил резолюцию о мерах в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент в четверг, 29 апреля, утвердил итоговую резолюцию о мерах в отношении России. Законодательный орган Европейского союза в своей резолюции после дебатов на пленарной сессии в апреле призвал ограничить сотрудничество с властями РФ.

- Европарламент призывает Совет Европейского союза и верховного представителя сформировать новый стратегический подход в отношениях европейских стран и российской стороны. Новый подход должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать связи и диалог между народами и проводить четкие рамки для сотрудничества с государственными субъектами России, - говорится в тексте документа.

Депутаты ЕП заявили также, что любой диалог с РФ «должен базироваться на уважении международного права и прав людей».

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня ЕП также внес в свою резолюцию пункты об отключении России от платежной системы SWIFT, предложение об отказе от поставок российской нефти и газа при «продолжении агрессии на Украине», а также предложение заморозить активы предпринимателей, близких к властям РФ.

Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер.