Актриса и режиссер фильма «Вызов» полетят на МКС 5 октября 2021

Режиссёр картины Клим Шипенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса и режиссер фильма «Вызов» полетят к Международной космической станции на пилотируемом корабле «Союз МС-19» 5 октября текущего 2021 года. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщило официальное издание Роскосмоса «Русский космос».

В соответствии с планом полета, на 5 октября запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19», а также стыковка этого судна с модулем «Рассвет». В настоящее время к этому модуля пристыкован корабль «Союз МС-18», причаливший к Международной космической станции 9 апреля. 28 сентябре корабль пристыкуют к модулю «Наука».

Как сообщал сайт kp.ru, на станцию отправится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа космической драмы «Вызов» в составе актрисы и режиссера Клима Шипенко. В ноябре 2020 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года.