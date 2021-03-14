Режиссёр Клим Шипенко - о съёмках фильма в космосе: "Стучать кувалдой по МКС не будем"

Режиссёром картины станет Клим Шипенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов и генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов рассказали в интервью для Радио "Комсомольская правда" о подготовке российских актрисы и режиссёра для съёмок фильма в космосе. Фрагменты их интервью публикует сайт KP.ru.

Они также отметили, что решение вести съёмки в космосе, а не в павильоне, было принято в том числе для привлечения внимания к космическим полётам и к труду всех, благодаря кому эти полёты проходят.

Режиссёром картины станет Клим Шипенко, а имя актрисы и дублирующего состава будет объявлено в начале апреля 2021 года.

- Мы планируем туда отправить профессиональную камеру, несколько объективов. Космонавтам тоже придётся помогать, стать немного и актёрами, и съёмочной группой, - рассказал в интервью Дмитрий Лоскутов.

- Условия будут достаточно сложными, зато всё будет по-настоящему, - добавил глава ЦПК Власов.