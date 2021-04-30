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В мире30 апреля 2021 9:19

Греция продлила ограничения для российских туристов до 14 мая 2021

С середины мая страна планирует принимать всех россиян
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Греция продлила ограничения для туристов до 14 мая 2021

Греция продлила ограничения для туристов до 14 мая 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция продлила ограничение для въезда в страну российским туристам в количестве до 4 тысяч человек в неделю до 14 мая текущего года. Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете 30 апреля.

Как отмечается, гражданам России не требуется в течение семи дней находиться на профилактическом карантине, если они предъявят одновременно отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и сертификат о завершенной минимум за 14 дней до поездки вакцинации.

Уточняется, что тест должен быть сделан за 72 часа до прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на коронавирусную инфекцию.

С середины мая Греция планирует принимать всех россиян.

Как писал сайт kp.ru, министр туризма Греции Харис Теохарис говорил о том, что Греция отменит лимит на число въезжающих в страну россиян к началу туристического сезона - с 14 мая. Кроме того, совместно с принятием этого решения Афины должны были отменить и карантин для туристов.

По словам министра, с 14 мая Греция должна была также разрешить всем иностранцам, в том числе россиянам, при въезде в страну предъявлять только какой-то один документ относительно коронавируса - либо тест на антитела, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о вакцинации.

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