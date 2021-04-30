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В мире30 апреля 2021 11:09

Чешский генерал раскритиковал власти за нападки в сторону России

Правительство Чехии не представило качественных доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице, считает Андор Шандор
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Генерал чешской армии раскритиковал власти за обвинения в сторону России

Генерал чешской армии раскритиковал власти за обвинения в сторону России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военной разведки минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор считает, что власти республики не представили убедительных доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году.

- Меня удивило официальное объяснение событий во Врбетице, с которым пришло правительство. Я не говорю, что это неправда. Но мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ, — приводит слова Шандора РИА Новости.

По мнению генерала, власти упустили тот факт, что россиянам потребовалась бы помощь в Чехии. При чем как на самом объекте, так и на государственном уровне, где знают о поставках оружия. Он добавил, что обвинения были сделаны в спешке, так как чешское правительство опасалось утечки в местные СМИ.

Ранее президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице. По словам президента, это не означает, что подозрения в их участии несерьезны. Земан отметил, что чешские власти рассматривают неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб как причины взрывов на складах.