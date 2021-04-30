Прокурор просит 1 год 10 месяцев исправительных работ для свидетеля по делу Ефремова Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Преснеском суде Москвы прокурор запросил один год и 10 месяцев исправительных работ для Александра Кобца по делу о лжесвидетельствовании.

Кобца подозревают в лжесвидетельствовании во время слушаний по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

«Прошу признать Кобца виновным и назначить ему наказание в виде исправительных работ на один год и 10 месяцев с удержанием 20% в доход государства», - приводит NEWS.ru заявление гособвинителя.

В качестве смягчающих обстоятельств Гособвинитель попросил учесть состояние здоровья свидетеля, а также то, что у него есть маленький ребёнок.

Прокурор также отметил, что сим-карта обвиняемого 8 июня 2020 года находилась в Ивановской области, а не в Москве, соответственно он не мог стать очевидцем аварии с Михаилом Ефремовым. Также, по данным РЖД, в этот период на его имя не покупались билеты на поезд.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы. Поздно вечером артист в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.