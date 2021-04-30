Турция получит внушительную партию вакцины "Спутник V"

Турция получит внушительную партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках договора с Россией страна получит "внушительное количество" российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина "Спутник V". Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы "Спутника V", — сообщил турецкий лидер после пятничной молитвы.

Он отметил, что сейчас в стране нет проблем с вакцинами. Помимо России, у Турции есть договоренности с Германией. Кроме того, турецкие ученые работают над собственной вакциной от вируса.

Напомним, 28 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что власти его страны закупили у России вакцину "Спутник V". Он отметил, что это план "на среднесрочную перспективу".