Суд приговорил лжесвидетеля по делу Ефремова к году исправительных работ

Суд приговорил первого из трех лжесвидетелей, дававших показания в пользу актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, получил один год исправительных работ. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает корреспондент kp.ru из зала суда.

Ранее сообщалось, что по делу актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в аварии, в результате которой погиб человек, возбуждены уголовные дела в отношении трех лжесвидетелей. На тот момент двое подозреваемых по делу сообщили суду, что стали очевидцами аварии с участием артиста и видели, что за рулем сидел другой человек, в то время как сам актер стоял рядом с автомобилем.