Россиянам рассказали, кого ждет скорая прибавка к пенсии с 1 мая 2021 года

Жителям России рассказали, кого ждет скорая прибавка к пенсии с 1 мая 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционно единовременную выплату ко Дню Победы получат ветераны Великой Отечественной войны. В 2021 году эта выплата составит 10 тысяч рублей.

Также с 1 мая 2021 года прибавку к пенсии получат члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Однако она пересчитывается раз в три месяца. Очередной перерасчет назначен на 1 мая. Он определяется индивидуально и исходит из размера дополнительных взносов, которые компании в этих отраслях переводят за своих работников. При этом размер доплаты может как увеличиться, так и уменьшиться. Пенсионный фонд опубликует конкретные суммы в начале мая.

С 1 февраля текущего года средняя доплата летчикам составляла 12 200 рублей. С 1 мая она будет значительно выше — в среднем почти 20 тысяч рублей. У шахтеров с 1 февраля выплата была 4300 рублей. С 1 мая она так же изменится, но незначительно, так как в прошлом году не было резких изменений в отчислениях отраслевых компаний.

Также с 1 мая 2021 года помимо прибавок к пенсии, в РФ введут штраф за высадку из транспорта ребенка-безбилетника, на Госуслугах появится сервис для заключения договоров купли-продажи авто, а путевки в детские лагеря включат в программу туристического кэшбэка.

Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.