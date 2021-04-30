Кто получит прибавку к пенсии с 1 мая 2021 года и сколько она составит

Пенсионные доплаты устанавливаются каждому получателю индивидуально. Фото: Shutterstock

В первую очередь, прибавка к пенсии с 1 мая 2021 положена членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Она выплачивается ежемесячно. И каждые три месяца пересчитывается. В том числе и с 1 мая.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, прибавка считается довольно сложно: «размер выплат зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пеней и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале от организаций, которые используют труд летчиков и шахтеров, к сумме средств, необходимых для финансирования этих расходов».

Другими словами, авиакомпании и угольные компании платят за своих работников определенные взносы за вредность. И они распределяются между теми, кто уже вышел на пенсию. Примечательно, что никаких гарантий по суммам в этом случае нет - размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться.

К примеру, с 1 февраля средняя доплата летчикам составляла 12 200 рублей. Эти суммы получились благодаря взносам, которые внесли в ПФР отраслевые компании в четвертом квартале прошлого года. А вот с 1 мая бывшим летчикам перепадет уже сильно больше - в среднем почти 20 тысяч рублей в месяц (максимальная доплата - 27 тысяч). Это связано с тем, что в первом квартале финансовое положение авиакомпаний улучшилось и они стали возвращать долги. В целом по России доплаты за членство в летном составе получают около 38 тысяч человек.

У шахтеров доплаты ниже. С 1 февраля они составляли в среднем 4300 рублей в месяц (а максимальная доплата была в районе 7500 рублей в месяц). С 1 мая они изменятся, но скорее всего незначительно. Здесь резких изменений в отчислениях отраслевых компаний в прошлом году не было. Конкретные суммы ПФР пока не публиковал. Ведомство обычно делает это в начале месяца.

Доплаты устанавливаются каждому получателю индивидуально. Учитывается его среднемесячный заработок, продолжительность специального стажа, а также средняя зарплата в России. Важный нюанс - право на доплату имеют лишь те, кто уже не работает в небе или на шахте. При этом перерасчет производится автоматически.

КОМУ ЕЩЕ ПРИБАВЯТ В НАЧАЛЕ МАЯ

- Ветеранам Великой Отечественной войны

Это единовременная выплата, приуроченная к Дню Победы. Ее традиционно получают инвалиды и участники ВОВ. В этом году она составит 10 тысяч рублей.

- Тем, кто перестал быть работающим пенсионером

Разница в средней пенсии между работающими и неработающими пенсионерами уже достигает 3000 рублей в месяц. Как только человек официально увольняется и начинает получать только пенсию, ему производят все пропущенные индексации. Но это происходит не мгновенно. То есть, если человек перестал работать в первом квартале, то с высокой вероятностью он начнет получать повышенную пенсию с 1 мая.

- Те, кому в апреле исполнилось 80 лет

При достижении этого возраста пенсия увеличивается более чем на 6000 рублей в месяц. По закону фиксированная выплата, которая является неотъемлемой частью страховой пенсии, с этого времени вырастает ровно вдвое. Благодаря этому большинство 80-летних получают более 20 тысяч рублей в месяц.

P.S. Две последние индексации происходят не только в мае, а каждый месяц.

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