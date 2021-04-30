Экономист назвал товары, которые могут подорожать из-за нестабильности валют Фото: Мария ЛЕНЦ

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев назвал товары, которые могут подорожать из-за нестабильности курсов валют.

По его мнению, россиянам стоит готовиться к увеличению стоимости потребительской корзины, особенно подорожают импортные товары и услуги.

Но и на отечественные товары ценник вырастет, потому что часто при их изготовлении используют импортное сырье или иностранные комплектующие.

- Однозначно ценник вырастет на фрукты и овощи. То же самое касается электроники и автомобилей, — подчеркнул Артем Голубев в беседе с ФАН.

При этом он отметил, что реальные доходы россиян вот уже шесть лет остаются на одном уровне. Сегодня среднестатистический покупатель оставляет в супермаркетах порядка 60-65% своей ежемесячной зарплаты. В основном средства идут на продукты питания.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал уровень инфляции в России на конец года. Он полагает, что показатель остановится на отметке в 4%.

Тем временем в Росстате посчитали, что реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2021 года снизились на 3,6 процента, сообщает Свободная преса.