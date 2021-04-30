Суд приговорил второго лжесвидетеля по делу Ефремова к 1,5 годам исправительных работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресненский суд Москвы признал Александра Кобца, давшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве. В результате суд приговорил его к 1,5 годам исправительных работ. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает корреспондент kp.ru из зала суда.

- Признать Кобца виновным <...> и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработной платы, - огласила приговор судья Катерина Кириченко.

Ранее сообщалось, что первый из трех лжесвидетелей по делу Ефремова по решению суда получил один год исправительных работ. Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна судят по одному.

Напомним, летом прошлого года актер Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве. В результате столкновения погиб человек.