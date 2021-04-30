Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ сообщил, что Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Европейского Союза.

В список внесены:

- Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

- Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина;

- Давид Мария Сассоли, председатель Европарламента;

- Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеция;

- Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонии;

- Вера Юрова, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В российском МИДе отметили, что Брюссель не желает решать возникшие недопонимания путем диалога с Москвой.

Ранее советом ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести граждан нашей страны. В связи с этим Москва применила взаимные меры.

Напомним, ранее российских дипломатов объявили персонами нон грата ряд стран. Так, в середине апреля Чехия обвинила 18 представителей российского ведомства в работе на спецслужбы. Позднее такие меры были приняты США, Болгарией, Украиной, Словакией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Румынией. В своих заявления российский МИД отметил, что действия западных стран нелогичны и безосновательны. Москва применила ответные меры выслав из страны представителей выше упомянутых дипломатических ведомств.