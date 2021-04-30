Путин подписал закон, запрещающий госслужащим иметь второе гражданство

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 30 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится запрет иметь второе гражданство или вид на жительство за границей для российских государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий граждан.

Документ, обнародованный на официальном портале правовой информации, вносит изменения более чем в 20 федеральных законов. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Чиновникам с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране запрещается занимать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к государственной тайне.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Госдума одобрила в третьем чтении законы о запрете на второе гражданство и о виде на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих. Первый закон уточняет положения ряда актов, которые не дают госслужащим иметь гражданство иной страны, кроме России. Второй закон корректирует Трудовой кодекс, где этот запрет прописан для обслуживающего персонала госорганов.