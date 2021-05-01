ЕС оставил за собой право ответить на санкции России против союза

ЕС заявил о праве принять ответные меры на санкции России против сообщества Фото: REUTERS

Евросоюз оставляет за собой право принять меры в ответ на решение России запретить въезд в нашу страну восьми европейским чиновникам. Об этом говорится в совместном заявлении глав трех основных организаций ЕС – Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросовета Шарля Мишеля и Европарламента Давида Сассоли.

«Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений. ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», - цитирует их заявление ТАСС.

Урсула Фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли назвали санкции России «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными», а также заявили, что это решение Москвы «нацелено непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 30 апреля, Россия в ответ на введенные Советом ЕС 2 и 22 марта ограничительные меры в отношении шести российских граждан запретила въезд на свою территорию восьми гражданам стран Евросоюза.

Позже в министерстве иностранных дел России заявили, что истинная цель антироссийских санкций ЕС – «любой ценой сдержать развитие нашей страны».