Глава Госдепа заявил о стремлении США к более конструктивным отношениям с Россией Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Москвой.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», - написал глава Госдепа в своем посте в Twitter.

Блинкен заявил, что Вашингтон присоединился к лидерам Европейского союза и осуждает запрет на въезд в Россию ряда европейских чиновников. По его словам, такое решение российских властей якобы является «очередной попыткой запугать критиков».

Напомним, днем ранее, 30 апреля, Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза в качестве ответной меры. Незадолго до этого ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В МИД РФ отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога.