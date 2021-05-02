Четыре астронавта на корабле Crew Dragon возвращаются на Землю с МКС

Космический корабль Crew Dragon Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 2 мая, пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал полет домой. На Землю после полугодовой вахты на орбите возвращается экипаж миссии Crew-1: троеамериканцев – Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер – и японец Соити Ногути.

Трансляцию полета ведет на своем сайте американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Уточняется, что корабль под названием Resilience отделился от орбитальной станции в 20:35 по времени Восточного побережья США (03:35).

Ожидается, что Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнится в Атлантическом океане возле побережья штата Флорида примерно через шесть с половиной часов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля другой пилотируемый корабль Crew Dragon доставил на МКС двух астронавтов NASA – Шейна Кимброу и Меган Макартур.