Спикер Госдумы призвал правительство и ЦБ прислушаться к просьбам россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после своей случайной встречи и беседы с ветераном труда Анной Александровной в Саратове призвал правительство и Банк России прислушаться к просьбам россиян и услышать диалог, который депутаты ведут с жителями своих избирательных округов.

Накануне вечером – в субботу, 1 мая, председатель Государственной Думы в Telegram-канале подробно рассказал о своей рабочей поездке в родной город, в том числе и о разговоре с пенсионеркой, а также о проблемах, которые с ним обсуждают жители Саратовкой области.

Он отметил, что депутатам в ходе избирательной кампании необходимо брать обязательства, поскольку «в этом случае люди смогут спросить с депутата за их выполнение», а выполняя взятые на себя обязательства народные избранники «повышают качество и эффективность власти».

«Наши коллеги из правительства РФ, центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах, и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные. Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны – вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем центрального банка, генеральным прокурором, министрами», - написал Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что именно «в этом и заключается суть представительной демократии, работы депутата, который должен взять на себя решение проблем своих избирателей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля Володин посетил Саратовскую область, где активно общался с разными людьми – и со студентами, и с рабочими, и со случайными прохожими на улице. Стоить отметить, что к Анне Александровне он сам подошел поговорить.

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В прямой разговор с народом нечаянно угодил спикер Госдумы, прогуливаясь по родному Саратову во время прямого эфира в Инстаграме (подробности).