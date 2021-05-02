Число пострадавших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 178 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число граждан Киргизии, которые пострадали в результате конфликта на границе с Таджикистаном, достигло 178 человек. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщила замглавы министерства здравоохранения страны Ализа Солтонбекова.

По данным киргизского министерства, в результате конфликта на границе погибли не менее 34 граждан Киргизии. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

- Накануне таджикская сторона выдала десять граждан Киргизии, которые ранее были взяты в заложники. Пять из них были госпитализированы в больницу, - сообщила замминистра.

Ализа Солтонбекова отметила, что из зоны конфликта эвакуировали около 33 380 человек, в том числе примерно 19 тысяч детей.

Официальный данных по жертвами конфликта от Душанбе пока нет, однако, по данным местных средств массовой информации, жертвами инцидента со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 получили ранения.

Напомним, в минувшую субботу руководитель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов подписали соглашение о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории.