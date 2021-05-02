Священник объяснил, в каких случаях можно посетить кладбище на Пасху Фото: Алексей БУЛАТОВ

Священник и кандидат богословия Стефан Домусчи объяснил, в каких случаях можно посетить кладбище во время праздника Пасхи. По словам специалиста, традиция посещения кладбищ на Пасху существовала в народе еще до революции, однако посещали кладбища в этот день совсем по-другому.

- Люди ходили туда, не ради того, чтобы убрать могилу и поскорбеть. Приходили христосоваться со своими покойными родственниками и близкими. Нет ничего плохого в том, чтобы пойти и сказать усопшим «Христос Воскресе!», если посещение кладбища пройдет не в ущерб богослужению и отношениям с живыми людьми, - рассказал Стефан Домусчи в интервью изданию РИА Новости в воскресенье, 2 мая.

Священник отметил, что есть традиционный день поминовения усопших – Радоница. Это время, когда православные христиане посещают кладбища. Ходить на могилы к родным во время Пасхи не рекомендуется, поскольку все грустные и печальные дела лучше оставить на время после праздника.

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